A fuoco la legnaia di un'azienda agricola, salvi gli animali

VEDELAGO - Secondo incendio in due giorni a Vedelago. Dopo il vasto rogo di sabato notte al Gran bosco dei fontanassi alle sorgenti del fiume Sile, stamattina le fiamme hanno intaccato la legnaia di un'azienda agricola e allevamento di Fanzolo, in via Cal di Caselle. L'incendio è scoppiato poco dopo le 10 in un capanno adibito a ricovero attrezzi e legname, collocato proprio vicino alle stalle. Paura per gli animali ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme. Non si registrano feriti né intossicati e neppure gli animali sembrano aver subìto conseguenze. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause del rogo sono al vaglio.

