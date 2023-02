Aperta un'inchiesta sull'incendio alla R41 di Spresiano, per il procuratore è sicuramente doloso

SPRESIANO (TREVISO) - Aperta un'inchiesta sull'incendio che domenica 5 febbraio ha devastato l'ex azienda R41 a Spresiano, per il procuratore Marco Martani si è trattato di un rogo sicuramente doloso, dato che nell'area era staccata la corrente elettrica e non c'erano neppure macchinari.



Intanto, dopo due giorni e due notti, gli ultimi focolai sono stati spenti nell'ex azienda di “trasferibili”, chiusa ormai da 30 anni, ma all’interno della quale sono stati trovati diversi giacigli. Veniva probabilmente usata come dormitorio di fortuna. Oltre alla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, è intervenuto anche il Niat regionale: «Sono stati fatti dei campionamenti per trovare eventuali tracce di accelerante: verranno inviati nelle prossime ore ai nostri laboratori di Venezia», spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Costa. «Il locale era dismesso - aggiunge - ma c’era tantissimo materiale stoccato e ci vorrà ancora un bel po’ di lavoro, dopo lo spegnimento dei focolai, per mettere in sicurezza l’area».