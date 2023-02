Incendio a Spresiano, nuovi focolai nell'ex azienda R41. Ecco cosa rimane dopo il rogo Video

SPRESIANO (TREVISO) - Siamo tornati a Spresiano dove ieri, 5 febbraio, ha preso fuoco l'azienda dismessa ex R41 in via Dante Alighieri. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Treviso, Montebelluna e Conegliano e hanno raccomandato ai cittadini di tenere chiuse le finestre. Si teme infatti per i danni ambientali che il rogo ha provocato. Qualche piccolo focolaio si è riattivato anche nella mattinata di oggi, 6 febbraio.