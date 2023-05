ASOLO (TREVISO) - Incendio in una casa di via Foresto Vecchio. Le fiamme sono divampate oggi, 28 maggio, intorno alle 11.30 ad Asolo dal tetto dell'abitazione di un operaio di 40 anni.

Le cause del rogo, stando ai primi accertamenti, sono accidentali. Le fiamme hanno danneggiato parte del tetto dell'abitazione prima di essere domate dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri di Asolo per i rilievi del caso. Non ci sono feriti.