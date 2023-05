Maerne. Trasformatore prende fuoco e scoppia l'incendio: in fiamme un forno e il tetto dello stabilimento metallurgico Pometon

MAERNE - Trasformatore prende fuoco e scoppia l'incendio: in fiamme un forno e il tetto della Pometon. Incendio ieri sera, intorno alle 22.45, alla Pometon di Maerne. Un trasformatore del grande stabilimento metallurgico ha preso fuoco scatenando l'incendio. Le fiamme hanno interessato un forno della ditta per poi raggiungere il tetto.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sul posto la squadra di Mestre con un'autoscala, autobotte e il carro schiuma e i volontari di Milano. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La zona è stata transennata, la ditta per il momento lavorerebbe in un capannone adiacente.