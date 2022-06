TREVISO - Incendio in via Monfenera a Carbonera. Le fiamme divampate intorno alle 12 in un campo con decine di rotoballe e sterpaglie varie. Il terreno era a ridosso di alcune abitazioni, fortunatamente non si è resa necessaria l'evacuazione degli abitanti. Intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e i Carabinieri di Silea che sono al lavoro per comprendere le cause dell'incendio. Non ci sono feriti.