Fiamme nell'autofficina: distrutti diversi veicoli e degli pneumatici

SPINEA - Incendio in via Rossini a Spinea. Le fiamme si sono alzate intorno alle 10.40 di oggi, martedì 28 giugno, nel cortile di un'autofficina. A segnalare il fatto sono state diverse persone residenti in zona allarmante per l'alta colonna di fumo che si è alzata, visibile anche da molto distante dal luogo dell'incendio. Sono andati a fuoco un'auto, un furgone e alcuni pneumatici che si trovavano all'esterno dell'officina. Sul posto i pompieri intervenuti da Mestre con due autopompe, un'autobotte, il carro schiuma e il carro nucleare biologico chimico radiologico. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme evitando così che inghiottissero la struttura meccanica presente poco distante. I due veicoli sono invece irrecuperabili. Dopo lo spegnimento delle fiamme, sono iniziate le fasi di bonifica e le verifiche per determinare le cause del rogo.

