A fuoco nella notte due capannoni di un'azienda, i pompieri salvano dalle fiamme la casa confinante

ZEVIO - Grande lavoro per i pompieri scaligeri, nella notte appena trascorsa, che sono intervenuti a Zevio in via dell'Artigianato per un vasto incendio che ha coinvolto un azienda che produce articoli tecnici industriali in gomma. Le fiamme sono divampate intorno all'una e trenta e hanno coinvolto i due capannoni dell'azienda, che si sviluppano per circa 1800 mq. I pompieri partiti da Caldiero, Bardolino e Verona, oltre ai volontari di Bovolone, con 7 mezzi tra cui 3 autobotti e 1 autoscala, e 19 uomini, hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme che avvolgevano i due capannoni facendo collassare entrambe i tetti. L'intervento immediato ha scongiurato che il fuoco si propagasse ad una abitazione confinante con l'azienda. Solo alle prime luci dell'alba l'incendio veniva circoscritto e domato. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche personale Arpav, per il monitoraggio dell'aria, e il sindaco di Zevio. L'intervento è ancora in atto per spegnere i piccoli focolai ancora presenti e mettere in sicurezza i due capannoni che, a causa dell'incendio, hanno subito ingenti danni strutturali.

APPROFONDIMENTI SPINEA Fiamme nell'autofficina: distrutti diversi veicoli e degli...