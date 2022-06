ODERZO - Incendio doloso ieri pomeriggio in una casa disabitata di via delle Grazie. I contorni restano ancora da chiarire ma vigili del fuoco e carabinieri hanno pochi dubbi sull’origine del rogo: in giardino è stata trovata una tanica di benzina vuota, mentre al primo piano un secondo contenitore ancora mezzo pieno. Adesso è caccia ai piromani. Una bravata? Un dispetto? Sono domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta. Al momento l’intero edificio al civico 23 è finito sotto sequestro e i carabinieri della tenenza di Oderzo stanno acquisendo le immagini delle telecamere, oltre alle testimonianze dei vicini. Un altro aspetto da approfondire riguarda l’eventuale utilizzo dell’abitazione come bivacco da parte di sbandati, balordi o eventuali gruppi di ragazzini.

L’ALLARME

Ad accorgersi del fumo che usciva dalle finestre è stato un passante che ha allertato subito i vigili del fuoco. Erano le 15.30. I pompieri hanno spento le fiamme scongiurando quello che poteva essere un disastro di vaste proporzioni, dato che in via delle Grazie la cortina di edifici si sussegue senza interruzioni. Carabinieri e vigili del fuoco hanno rinvenuto all’interno della casa due taniche di benzina, utilizzata per appiccare il fuoco . L a casa è disabitata da lungo tempo, all’interno non c’è nulla. Il proprietario è defunto da diversi anni, la vedova abita altrove. Difficile risalire alla causa che ha scatenato il reato. Via delle Grazie è una strada del centro storico, parte da via Mazzini per poi confluire nella rotatoria di via Altinate. Il giovane che per primo ha notato il fumo si è subito fermato per chiamare i vigili del fuoco e suonare i campanelli delle abitazioni confinanti, avvertendo così i residenti. Nel frattempo si sono fermati anche degli altri automobilisti che transitavano nella via che, appunto, è in pieno centro storico.

