Incendio all'Eureka di Bepi Covre, a fuoco le polveri di alluminio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GORGO AL MONTICANO -, l'azienda di cui è titolare, già notosempre "controcorrente". All'ora di pranzo un container che conteneva polveri di alluminio, scarti di lavorazione, si è improvvisamente incendiato, non si sa ancora per quale motivo, forse per autocombustione sotto i raggi del sole, le indagini sono in corso. L'azienda dispone di un sistema di spegnimento automatico, che però non sarebbe entrato in funzione.Il reparto di lavorazione dell'alluminio è stato subito fermato e da Motta di Livenza sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno riempito di sabbia il container in modo da fermare la combustione e successivamente hanno trasferito e messo in sicurezza il contenuto.