Salone Nautico di Venezia, dalle lussuose camere da letto vista mare ai salotti di design: il sogno a sei zeri di yacht e barche a vela Video

VENEZIA - Dormire guardando le stelle su un letto vista mare, in una vera e propria villa galleggiante. 500 metri quadri tra salottini di design e angolo bar. Un sogno da oltre 13milioni di euro. Il Widercat92, un catamarano di 28 metri per 12 del cantiere Wider è uno dei gioielli del Salone Nautico di Venezia 2024, inaugurato oggi, mercoeldì 29 maggio, all'Arsenale e in corso fino a domenica 2 giugno. 270 espositori, 300 imbarcazioni, quest'anno la parola d'ordine è sostenibilità.

E il catamarano Wider ci rientra in pieno con una propulsione ibrida seriale.

E sulla linea della sostenibilità anche il Seadeck 6 di Azimut, un 17 metri presentato in anteprima mondiale al Salone Nautico. Tra eleganti linee di design e moquette in materiale riciclato.

Passiamo ora a un vero e proprio albergo galleggiante da 5milioni e 800mila euro. AS8 di Astondoa è un 25 metri dalle mille e una notte. Può ospitare 8 persone con due cabine ospiti, una vip e una armatoriale. Gli interni sono firmati da Cristiano Gatto, designer veneziano.

Al salone nautico anche il Gt 52 del Cantiere del Pardo, un 16 metri per un week end da sogno al mare. Con due cabine, due bagni e una cucina attrezzata. Una seconda casa galleggiante da circa un milione e mezzo di euro.

Tra le 40 imbarcazioni elettriche anche il motoscafo Frauscher X Porsche 850 Fantom Air. Non solo imbarcazioni a motore. Presente anche una grande esposizione di barche a vela per chi ama viaggiare sfruttando le potenzialità del vento. Insomma, imbarcazioni per tutti i gusti al Salone Nautico 2024. Per chi vuole fare un investimento o vuole solo sognare un po', un brindisi a due in mezzo al mare. (servizio di Emiliana Costa)