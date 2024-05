CONEGLIANO (TREVISO) - Vendeva "porta a porta" tecnologia contraffatta spacciandola per un "super affare": denunciato un 49enne. L'uomo è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri, allertata da un residente, mentre tentava di vendere alcuni articoli di tecnologia contraffatti della Apple. Gli articoli, tra cui le famose cuffiette, riportavano lo stesso numero seriale e venivano ceduti come veri ad un prezzo super scontato per far gola ai possibili acquirenti che trovava con la tecnica del "porta a porta" (ovvero andando a suonare i campanelli nella speranza che qualcuno gli aprisse e comprasse qualcosa). Il 49enne di origini campane è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e il materiale, una quindicina di articoli, è stato posto sotto sequestro.