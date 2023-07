TREVIGNANO (TREVISO) - E’ morto ieri pomeriggio Giuseppe Visentin, fondatore del negozio di calzature Shoe center, ma anche ex amministratore di Trevignano. Una malattia che lo aveva colpito meno di un anno fa, se lo è portato via a 76 anni, quando tanto aveva ancora da dare alla sua comunità e alla sua famiglia. Ad annunciarne la scomparsa, con grande commozione, il sindaco Franco Bonesso, profondamente colpito dalla notizia. «Ciao Bepi - è stato il suo saluto - te ne sei andato troppo velocemente; perdiamo oggi un grande amico, una persona generosa, intraprendente, un imprenditore di successo nell’ambito del commercio. Ti ricorderemo sorridente e positivo, sempre pronto a metterti a disposizione della tua comunità, amante della musica e in modo particolare del canto».

L'impegno in politica, poi nel mondo dell'imprenditoria: chi era Visentin

Visentin era stato in consiglio comunale dal 2007 al 2012, con la carica di capogruppo. Un ruolo particolarmente adatto a lui, incline per indole più ad unire che a dividere. «Ti vogliamo ringraziare per il tuo contributo e impegno nella vita amministrativa del nostro Comune - prosegue Bonesso - Alla tua famiglia le nostre più sentite condoglianze, la nostra preghiera e partecipazione». Poi Bonesso aggiunge: «È sempre stato molto generoso con il gruppo, sia nei momenti ludici che di impegno. Alle nostre serate c’era sempre». In negozio, nonostante fosse provato dalla malattia con cui conviveva da quasi un anno, Bepi ha continuato a stare fino a poche settimane fa. Del resto, quella era la sua seconda casa. «Circa un mese fa - ricorda Bonesso - mi ha venduto un paio di scarpe». Del resto, Shoe center è stato, per lui, una storia di vita. E una storia d’amore. Quel legame che lo ha unito alla moglie e poi ai figli, a loro volta coinvolti nell’attività, che ha pure vari dipendenti. «Fino agli anni ‘70 lavorava alla Osram - ricorda Bonesso - Poi però assieme alla moglie Elvira ha aperto un negozio di scarpe in via Risorgimento, recuperando la passione del padre calzolaio». E il negozio, grazie alla bravura di Giuseppe ed Elvira, è progressivamente cresciuto tanto che, negli anni ‘90 , è stata realizzata la bella sede sulla Feltrina, che si contraddistingue per l’immagine di un gatto proprio lungo la strada, sul piazzale. Giuseppe abitavano lì vicino, nella laterale di vicolo delle Penne Mozze. Giuseppe ha due figli, Cristina e Mauro, e dei nipoti cui era molti legato. I funerali si svolgeranno con gli probabilità nella giornata di lunedì.