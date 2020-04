H-Farm, riapre il cantiere per costruire il campo scolastico di Ca' Tron

RONCADE (TREVISO) - È stato riaperto in questi giorni il cantiere di Ca' Tron di Roncade per la costruzione del Campus scolastico di H-Farm , polo formativo per studenti dai 6 anni al post laurea, la cui inaugurazione rimane fissata per il prossimo settembre.



Lo ha confermato il presidente della società, Riccardo Donadon, a margine di un sopralluogo nell'area in cui, da lunedì scorso, sono già attivi 160 operai edili del gruppo delle costruzioni Carron, di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), che dovrebbero salire a 200 la prossima settimana.



«Sulle aree verdi l'attività era ripresa in precedenza mentre relativamente alle edificazioni in senso stretto - ha spiegato Donadon - la nostra richiesta non ha avuto opposizioni da parte della Prefettura di Treviso, anche alla luce del fatto che gli edifici da realizzare sono destinati alla formazione». A meno di ulteriori interruzioni, la struttura sarà in grado di ospitare nei tempi previsti i circa 1.500 iscritti (numero che sale a 3.000 considerando il personale docente e quello necessario al funzionamento del Campus), «pur dovendo sacrificare per allora - conclude Donadon - l'ultimazione di allestimenti non indispensabili».