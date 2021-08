TREVISO - Scoppia la polemica sulle farmacie che stampano e consegnano il Green Pass a pagamento. Ma il sindacato FarmacieUnite spazza il campo: «È legittimo chiedere un rimborso delle spese». La certificazione verde può essere scaricata gratuitamente via internet. Più di qualcuno, però, non ha ricevuto l'Sms con il codice inviato dal ministero. Tra questi ultimi e chi non ha confidenza con il mondo dell'online, nell'ultimo periodo sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati