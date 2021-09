Gf Vip, Manuel Bortuzzo: «Voglio dimostrare che sono una persona normale». La storia del nuotatore colpito da una pallottola

È iniziato il Gf Vip e tra i primi a entrare c'è Manuel Bortuzzo. 22 anni giovane, forte e determinato. Nasce in una famiglia di nuotatori «Abbiamo imparato a nuotare prima che a parlare» queste le sue parole nella clip. E il nuoto è stata ed è tutta la sua vita. Una promessa del nuoo italiano finchè la sua carriera è stata interrotta da un errore, il classico stare nel posto sbagliato al momento sbagliato. A raccontarci la storia è manuel stesso: «la mia vita era perfetta ma il 3 febbraio del 2019 la mia vita è cambiata. Ero fuori a un pub e sono stato scambiato per un'altra persona e mi sono beccato una pallottola. Il proiettole mi ha lesionato il midollo. Dopo l'incidente non è stato facile tornare in acqua, ma grazie alla mia famiglia e soprattutto a mio padre ce l'ho fatta».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, la casa accoglie i concorrenti: arrivano le principesse e il... GF VIP GF Vip, Signorini rivela: «Un concorrente ha chiesto 800mila... TELEVISIONE Gf Vip, tutti contro Tommaso Eletti: «Diritti delle donne? Si... TELEVISIONE Gf Vip, ecco chi sono i concorrenti e perché sono diventati... L'ATTACCO Gf Vip, Adriana Volpe opinionista, ma l'ex marito Roberto Parli... SPETTACOLI Venezia78, Elisabetta Gregoraci sbarca in Laguna

Gf Vip, la storia di Manuel

Una storia forte che però lascia sperare che nella casa questo anno ci sarà attenziona anche al tema della diversità ed è Manuel stesso a dire che «voglio dimostrare che non esistono persone diverse, io sono normale». Diverse volte gli è stato chiesto se ha perdonato i suoi aggressori, ma «a volte non serve perdonare basta andare avanti e non perdere tempo». Una potenza d'animo disarmante che a soli 22 anni pare avere molto da insegnarci. E sottolinea: «Nonostante tutto credo ancora nei sogni».