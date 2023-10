A processo il padre di Tommaso Eletti, ex concorrente nel 2021 del Grande Fratello Vip 6, diventato popolare per la partecipazione nello stesso anno al docu-reality Temptation Island con la fidanzata dell’epoca, Valentina Nulli Augusti. Eletti in aula è stato chiamato a testimoniare nell’udienza che vede imputato Carlo Giuseppe Eletti per maltrattamenti nei confronti della nuova compagna. «A volte ci sono state discussioni tra di loro, ma nulla di eclatante», dichiara il 23enne durante la sua deposizione. Eppure, stando alle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, sembrerebbe che in quella casa spesso si alzassero un po’ troppo i toni.

Madre di 6 figli denuncia il marito violento: lui resta a casa, lei trasferita in un'abitazione provvisoria insieme ai bimbi

I FATTI

I fatti risalgono al periodo 2013-2016 quando, separato dalla madre di Tommaso, il padre viveva con la nuova compagna dalla quale ha avuto un altro figlio che, all’epoca, aveva sei anni. Ed è proprio sul rapporto tra Tommaso e il fratellino che si concentrano le domande dell’avvocato della difesa che vuole capire se il piccolo abbia mai raccontato di particolari problemi o litigi particolarmente accesi tra il padre e la compagna: «No, mai. Non mi hai detto nulla a riguardo», risponde tranchant prendendo le difese del padre. Un ragazzo schivo, Tommaso. Nato a Roma nel 2000 si è distinto durante le partecipazioni televisive per l’estrema riservatezza sulla sua famiglia. Cresciuto nella Capitale, si è avvicinato a varie discipline sportive tra cui il surf, il wakeboard e il cliff diving, oltre a sviluppare una grandissima passione per lo snowboard. Parallelamente agli interessi sportivi, Eletti ha conseguito il diploma presso la St. Francis International School di Roma. Terminati gli studi ha trovato lavoro come videomaker, ma il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare istruttore di wakeboard. La giovane madre di 41 anni è coetanea dell’ex compagna del ragazzo, Valentina Nulli Augusti, con la quale lui ha formato una delle coppie televisive più chiacchierate e discusse degli ultimi anni. Motivo dei pettegolezzi è stata proprio la loro differenza d’età (20 anni) e, soprattutto, l’eccessiva gelosia di Tommaso. E fu proprio lui a tradire la compagna nel “villaggio dei sentimenti”, davanti alle telecamere, lasciandosi andare a baci e tenere effusioni con la single tentatrice Giulia Cerin. Una relazione che non è sopravvissuta al programma dopo che Valentina decise di lasciarlo al famoso falò di confronto, ma non si mostrò stupita, dicendo che era giusto che il ragazzo stesse con una della sua età.

Nell’aula del tribunale di Roma però si respira un clima ben lontano da quello dei reality. La tensione è palpabile mentre l’imputato discute con il suo avvocato e chiede di potersi rivolgere direttamente alla corte. Permesso accordato: «Signora giudice, mi sento in soggezione davanti a lei, perché con il suo comportamento mi sta mettendo a disagio», dice, lasciando intendere che, secondo lui, la Corte avrebbe nei suoi confronti un atteggiamento di sufficienza. Nessuna reazione dal magistrato, che dichiara chiusa l’udienza e fissa la data della prossima, come se l’uomo non avesse aperto bocca, evidentemente senza dare troppo peso alle sue velate accuse.

LA REAZIONE

Ma è fuori dall’aula che Carlo Giuseppe Eletti, paonazzo in volto, si lascia andare ad altre esternazioni ad alta voce: «È una vergogna - esclama rivolgendosi al suo avvocato, che cerca di calmarlo - Quelle sono tre donne (riferendosi alla Corte) che hanno già deciso contro un uomo. Mi stanno distruggendo la vita». E ancora: «Mi guardano male, mi guardano come se fossi un assassino».