Venezia 2023 pagelle look, il red carpet è di coppia: Patrick Dempsey-Clooney (10), Salemi-Pretelli glamour (9), Balivo scollatura esagerata (6)

E' il red carpet delle coppie. Coordinati, stilosi o super glamour, l'amore trionfa nella seconda serata del Festival di Venezia.

Tra glitter, piume e cristalli non tutti, però, superano la prova a pieni voti.

Patrick Dempsey 10

L'indimenticabile dottor Stranamore di Grey's Anatomy lascia ancora a bocca aperta. Passano gli anni e con i capelli grigi aumenta anche il fascino. Dempsey arriva a Venezia per presentare Ferrari di Michael Mann accompagnato dalla moglie, la make up artist Jillian Fink (con cui è tornato insieme dopo l'annuncio di separazione), elegantissimo in uno smoking nero che gli calza a pennello. Un po' troppo Olivia Newton John lei: l'abito bianco svasato con bomber bolero nero fa troppo effetto Grease.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera 6

Caterina e il marito Guido Maria Brera sono a Venezia per festeggiare il loro anniversario di matrimonio e scelgono un look di coppia coordinato optando entrambi per uno smoking nero. Lei, però, esagera un po' troppo con la scollatura della giacca: più che "vedo non vedo" è "ti faccio vedere tutto". Caduta di stile.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli 7

Lei è una veterana del red carpet di Venezia e i suoi look (indimenticabile lo spacco inguinale del primo Festival) fanno sempre parlare. Stavolta Giulia arriva accompagnata dall'emozionatissimo fidanzato Pierpaolo Pretelli, anche lui in smoking nero. Avvolta in una nuvola, sfoggia un abito argentato scintillante Atelier Emé e sfila sul red carpet come una diva: guanti bianchi lunghi, orecchini con cristalli a cascata, capelli effetto bagnato. Bellissima e glamour.

George Clooney e Amal Alamuddin 10

Abito scuro, in faccia il solito leggendario sorriso, George Clooney soffre della stessa sindrome del collega Dempsey: il fascino eterno. A braccetto con la moglie Amal è a Venezia, ma ai Diane von Furstenberg Award, i premi ideati dalla stilista per le donne che celebrano altre donne. Nella città dove si sono sposati i due sprizzano amore (ed eleganza) da tutti i pori. Lei sfoggia un abito di pizzo color rosa cipria ed è sempre impeccabile.

Caterina Murino 8

La madrina di Venezia 2023 sceglie Versace per la seconda serata e non sbaglia. Bustier rigido, ampia gonna drappeggiata e vistoso collier: una vestale sexy. Ci piace.

Georgie May Jagger 5

Paillettes, trasparenze e quell'effetto esplosivo sull'ombelico cosa mi rappresenta? La bionda super modella Georgia May Jagger, figlia di Mick Jagger e Jerry Hall, scivola sull’abito sottoveste a sirena: una specie di Barbie dark fuochi d’artificio. Poteva fare di meglio.