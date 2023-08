Taxi gratis in discoteca per chi ha bevuto troppo, Nikita Pelizon: «È un progetto di legge ideato da me. Il governo ha accettato la mia proposta»

È partita lo scorso weekend la sperimentazione voluta dal governo per offrire taxi gratis all'uscita delle discoteche per chi abbia fatto abuso di bevande alcoliche. Un provvedimento voluto dal vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini per far tornare in sicurezza chi beve troppo. Ma nelle ultime ore, Nikita Pelizon ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver contribuito all'ideazione di questo progetto.

Nikita Pelizon

«Due giorni fa è successa una cosa incredibile - ha raccontato Nikita nelle stories -.

Voi sapete che nei giorni scorsi sono stata contattata per partecipare a un tavolo governativo. Alla riunione ho espresso le tematiche su cui si potevano trovare delle soluzioni sulla sicurezza stradale. Sta di fatto che adesso è uscito il primo progetto di legge ideato da me e poi strutturato dal Governo. Hanno aderito sei discoteche al momento. Ci lavoreremo e vedremo come andrà. Grazie all'associazione influencer».

Poi, ha aggiunto: «Grazie per tutti per i consigli e le idee che mi avete mandato per potenziare maggiormente la sicurezza stradale in Italia».