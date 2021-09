Gf Vip , tensione nella Casa: scenata di gelosia di Lulù Selassie a Manuel Bortuzzo. «Perché l'hai fatto?». Prime tensioni nella nuova presunta coppia nata nel loft di Cinecittà. La principessa etiope si sarebbe ingelosita per alcuni atteggiamenti dell'atleta triestino. Ma andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI SOLO AMICIZIA GFVip, Manuel Bortuzzo e la principessina Lucrezia. Parla il padre... MAMMA-CORAGGIO Sonia Bruganelli piange a Verissimo: «Mia figlia ha avuto un... POLEMICA SOCIAL Gf Vip, lite furiosa tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. I fan...

Nelle ultime ore, Manuel Bortuzzo si è avvicinato a Sophie Codegoni. L'ex tronista ha spiegato ai compagni di avere dolore al collo per aver dormito male. A quel punto, il nuotatore si è offerto di farle un massaggio. Gesto che avrebbe fatto infuriare Lulù.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie

La principessa, poi, ha parlato con Manuel in bagno. Ma i due si sono confidati a bassa voce, impedendo ai fan di capire cosa si siano detti. In ogni caso, su Twitter piovono commenti: «La storia è già finita, lei lo tormenta...». E ancora: «È troppo pressante, per respirare Manuel deve stare sempre vicino a qualcuno». Storia d'amore già al capolinea? Staremo a vedere.