REFRONTOLO - Unite nell'aiutare gli animali bisognosi. Le "The Cat women" sono una organizzazione di volontariato che si propone di correre in soccorso di animali che richiedano il loro intervento. Attive principalmente nel Quartier del Piave, il gruppo "tutto al femminile", come amano specificare, si occupa - fra le altre cose - di catturare e sterilizzare le colonie feline che spesso si incontrano nei centri e nelle campagne. Accanto a questo impegno, le quattro volontarie si mettono a disposizione nella tutela e nel recupero di animali in difficoltà, dando loro le necessarie cure e prodigandosi per trovare quanto prima una casa e una famiglia che li voglia adottare. «Siamo partite da alcuni mesi e già riceviamo moltissime richieste e proviamo a rispondere a tutti - spiega Micaela Misasi, presidente dell'organizzazione - Siamo in poche, ma contiamo di crescere come numero per migliorare la nostra operatività e allargare il raggio d'azione: cerchiamo persone che ci vogliano dare una mano, soprattutto nell'accudire i gatti che salviamo». Per gestire e promuovere al meglio la propria attività, le "The Cat women" sono presenti nei social network: la pagina Facebook che porta il loro nome ha già molti annunci volti a segnalare gatti (ma anche cani) in cerca di una dimora. Accanto a questi avvisi, è possibile trovare anche consigli utili sulla cura dei propri animali domestici: in aggiunta, la pagina raccoglie e condivide informazioni provenienti anche da altre fonti, ponendosi a utile punto di incontro per gli amanti dei felini (e non solo) che abbiano bisogno di qualche provvidenziale consiglio.

L'INVITO

«Non riceviamo sovvenzioni statali né altri fondi pubblici - racconta ancora la rappresentate - Tutto dipende dalle nostre sole forze e da quello che riceviamo con le donazioni di denaro (è possibile donare il proprio 5X1000 all'associazione), di oggetti e di cibo per i nostri amici a quattro zampe». «L'intento è quello di collaborare a stretto contatto con le persone della zona, così da creare un rapporto di mutuo aiuto tra volontari e cittadini - conclude Misasi - In questo senso, vorremmo dare vita a una forte sinergia con l'Asl e i Comuni dove operiamo».

LA LISTA DELLA SPESA

Per dare un concreto supporto alle "Cat women", è stata anche creata una "lista della spesa" già pre-caricata su Amazon, il portale di commercio elettronico, da cui è possibile scegliere quali prodotti far pervenire lle volontarie, tramite un acquisto diretto e specifico, secondo le proprie disponibilità economiche. Per poter contattare l'organizzazione, scrivere a thecatwomenodv@gmail.com.