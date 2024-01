PORDENONE - In linea d’aria saranno più o meno un centinaio di metri. Sono quelli che l’altra sera dividevano un cinghiale maschio di oltre 100 chili dal duomo di San Marco nel pieno centro storico di Pordenone. Ma non è ancora tutto. L’animale, infatti, era uscito dai rovi nell’area del parcheggio a ridosso del fiume Noncello per cercare cibo. Dietro a lui la femmina e anche due piccoli che facevano fatica a stargli dietro. Una famigliola al completo che non è certo passata inosservata perchè oltre ad attraversare la strada si trovava praticamente a ridosso del centro di Pordenone.



LA PRIMA VOLTA

Non siamo certo a Roma, ma è senza dubbio la prima volta che i cinghiali arrivano a una passo dal salotto buono della città e comunque attraversano un quartiere residenziale dove, tra l’altro, c’è un ristorante. Forse, proprio il profumo del cibo ha attirato gli animali che in ogni caso erano già stati notati anche le sere precedenti. In passato altri esemplari erano stati visti nell’area della Comina, ma si trattava di una zona distante più di un chilometro dal centro e in ogni caso caratterizzata da rovi, alberi e tanto verde a ridosso dei Magredi, la zona di interesse ambientale europeo dove vivono diversi animali selvatici. Non solo cinghiali. L’altra sera, invece, si sono spinti molto più avanti e tutto fa supporre che se non sarà messo un freno tra poco potrebbero attraversare Contrada Maggiore tra i deor, i tavolini all’aperto dei bar e i negozi di lusso della Pordenone bene.



SI CORRE AI RIPARI

Dopo che la notizia della passeggiata notturna della famigliola fotografata da più persone è apparsa sui social, si sono moltiplicate le telefonate al sindaco e ai vari assessori comunali. La richiesta era una sola: intervenite subito. «Non è che il Comune tra i tanti compiti ha pure quello di eliminare i cinghiali che vengono in centro città - spiega l’assessore alla Sicurezza, Elena Ceolin - ma in ogni caso abbiamo subito avvertito gli agenti forestali che se ne occuperanno immediatamente. Mi hanno anche detto che a fronte del fatto che gli animali sono stati avvistati almeno due, forse tre sere di seguito, significa che hanno trovato confortevole il sito e quindi si sono stabiliti. Non so esattamente come faranno, ma abbiamo chiesto di farli sloggiare subito». Ma è anche scoppiata anche un’altra polemica: i cinghiali potrebbero essere arrivati in città per la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati a terra dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di modificare lo smaltimento e la raccolta dell’immondizia. «Non diciamo eresie - taglia corto l’assessore - sono arrivati qui perchè evidentemente si sono spinti per fame e hanno trovato un’area verde a ridosso del fiume dove c’è anche cibo. Naturale, però, non immondizie abbandonate. Pordenone è pulita».



I CACCIATORI

In Friuli la legge sulla caccia consente l’abbattimento dei cinghiali perchè in sovrannumero e lo scorso anno ne sono stati abbattuti oltre cinquecento. È vietato, però, sparare in prossimità dei centri urbani. In questo caso vengono catturati con le reti. La caccia dei forestali è cominciata.