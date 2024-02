REFRONTOLO (TREVISO) - È buio e piove. Un gruppo di cinghiali attraversa improvvisamente la strada. L’auto che se li vede davanti frena di colpo per non finire contro gli animali e viene tamponata dalla macchina che le stava dietro. Fortunatamente solo lievi traumi per uno dei conducenti, soccorso dall’ambulanza del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Conegliano per gli accertamenti del caso.

L’incidente si è verificato nella serata di venerdì lungo via della Vittoria, strada di collegamento tra via Crevada e il centro paese. Erano da poco passate le 19. La pioggia cadeva fitta in quei minuti. Da bordo strada è spuntato improvvisamente un branco di cinghiali composto da diversi esemplari di varie stazze che ha attraversato, incurante del traffico, la strada. Via della Vittoria è costeggiata da prati, vigneti, aree verdi e boscate. Un habitat ideale per questi mammiferi che anche qui ormai sono diventati di casa, generando non pochi problemi soprattutto per gli agricoltori che si trovano i terreni praticamente scavati dai cinghiali, che mandano così in fumo semine e raccolti. Quando l’automobilista si è trovata davanti alla propria auto, illuminato dai fari, il branco ha frenato di colpo per non finirci contro e questo brusco arresto avrebbe colto di sorpresa il conducente dell’auto che stava dietro, finendo così per causare un tamponamento. Mentre gli animali svanivano nel buio e tra la vegetazione, i due automobilisti allertavano i soccorsi e i carabinieri, arrivati in via della Vittoria per i rilievi e per gestire la viabilità. Come testimoniato dai residenti della zona, non è la prima volta che i cinghiali vengono avvistati mentre attraversano questa strada, scorrazzando di prato in prato, incuranti delle auto e rappresentando un pericolo per gli automobilisti. Una problematica già finita anche all’attenzione dell’amministrazione comunale.