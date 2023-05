Colpo nella notte in un negozio di bici elettriche a Villorba: bottino da 25mila euro

VILLORBA - Furto nella notte in una rivendita di auto e biciclette in via Roma di Villorba. Rubate alcune bici elettriche di varie marche per un valore totale di 25mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato la porta d'ingresso del negozio, dopo aver divelto la rete perimetrale. Una volta entrati, hanno portato via 5 ebike, 3 Fantic e Fantic Moser, tutti modelli di ultima generazione. Del caso si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Treviso, sul posto per i rilievi. Il danno complessivo è in fase di stima.