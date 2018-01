Nuova razzia alla Ducati: rubata la moto Panigale C4 da 40mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLORBA - Poco ma sicuro:. Quelle di valore, s'intende. Non è un caso infatti che sabato notte, entrati nel, hanno puntato dritto alposteggiato all'ingresso. Lo hanno portato via in pochi minuti. Costa circa 40mila euro. A ottobre, tre predoni ne avevano messo a segno un altro di furto, sempre da Autonord, e se n'erano usciti con un Multistrada da 20 mila euro e un Supersport da 14mila, probabilmente scambiato, visto l'assetto sportivo, proprio per il più prezioso Panigale. Si potrebbe trattare dunque della stessa banda, appassionata non solo di Ducati, ci mancherebbe, ma anche di automobili e moto da cross...