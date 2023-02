Ruba un monopattino e una bici elettrica da un'azienda di Vittorio Veneto per 1.200 euro, denunciato un 55enne di Mareno di Piave

MARENO DI PIAVE (TREVISO) - Ruba un monopattino elettrico e una bici elettrica per 1.200 euro, denunciato un 55enne residente a Mareno di Piave. L'uomo è stato scovato e denunciato nella mattinata di mercoledì 22 febbraio dai Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che lo hanno denunciato per furto aggravato e continuato. Lui era già gravato da pregiudizi penali per delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefanti e già in due occasioni verso la fine del mese di ottobre, si è introdotto fraudolentemente all'interno di un'azienda situata nella zona industriale di Vittorio Veneto per rubare un monopattino e una bici, entrambi elettrici. Le indagini dei militari dell’Arma, anche con la visione delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito, in maniera inequivocabile, di identificare il denunciato, quale autore di entrambi i furti.