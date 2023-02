Ruba negli spogliatoi durante l'allenamento di calcio: ladro boccato dall'intera squadra

TREVISO - Una squadra di calciatori amatoriali ha rincorso e contribuito a bloccare e a fare arrestare dai carabinieri un giovane sorpreso a rubare oggetti e portafogli negli spogliatoi della struttura sportiva in cui era in corso una seduta di allenamento. Il fatto è accaduto a Montebelluna. L'uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato rinchiuso nel carcere di Treviso.

