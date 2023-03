Furto di "gratta e vinci" in un bar di Treviso. Cliente approfitta della distrazione della titolare e ne ruba una mazzetta da 800 euro

TREVISO - Furto di "gratta e vinci" in un bar di viale della Repubblica di Treviso. La titolare di un locale ha denunciato ai Carabinieri che nella tarda serata di ieri, 23 marzo, un uomo dopo aver acqusitato alcuni "gratta e vinci" e averli pagati regolarmente, ha approfittato di un momento di distrazione della donna e ha portato via una mazzetta di tagliandi per un importo totale di 800 euro. Dopo essersi impossessato dei ticket, l'uomo è poi scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. I militari stanno cercando di ricostruire il suo percorso e di rintracciarlo, le indagini sono in corso.