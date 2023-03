CASALE SUL SILE (TREVISO) - Tre auto rubate in una notte, dalle strade e dai cortili di Casale sul Sile. A poche ore dall'assalto alla Brevi spa di Mogliano, poi sventato dall'intervento dei carabinieri e della vigilanza privata. La correlazione è tutta da provare ma la coincidenza è quanto mai sospetta. Tanto più che alcuni mezzi utilizzati dal commando per mettere a segno il colpo sono stati rubati proprio a Casale poco prima del raid, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 4.

Si tratta, in particolare, dello scuolabus parcheggiato in via Giotto a mo' di barriera così da sbarrare l'accesso alla zona industriale e di un minibus usato come ariete per sfondare il cancello della ditta. Non sono stati gli unici mezzi scomparsi quella notte: alla lista si aggiungono anche una Fiat 500, una Toyota CHR e una Volkswagen Polo. I rispettivi proprietari hanno fatto l'amara scoperta soltanto la mattina dopo. A quel punto non potevano fare altro che denunciare il furto ai carabinieri. Le indagini per rintracciare la auto rubate potrebbero intrecciarsi quindi a quelle per identificare la banda di ladri professionisti che ha assaltato la Brevi.

Il commando sarebbe composto da una decina di complici: sette quelli visti scappare a piedi

Ma è molto probabile che ad attenderli ci fossero dei "pali" muniti di auto. Intanto ieri mattina la squadra rilievi del Nucleo investigativo ha passato al setaccio tutto quello che i malviventi hanno abbandonato sul posto. E cioè: veicoli, arnesi da scasso e refurtiva, a caccia di impronte, tracce biologiche e indizi utili a stringere il cerchio sui responsabili. Anche i filmati di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli investigatori. (mep)