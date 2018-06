Sparite dall'azienda 15 tonnellate di inox: denunciato un dipendente

TREVIGNANO - Un dipendente della società F2 Srl, un 36enne che abita a Volpago del Montello, è stato denunciato per aver sottratto dalla ditta per la quale lavorava ben 15 tonnellate di pregiato acciaio inox. Venerdì scorso il proprietario della ditta F2 Srl di Trevignano, scoperto l'ammanco, ha sporto denuncia presso la Stazione dei carabinieri di Volpago del Montello. L'ammanco è di 15 tonnellate di acciaio inox fra bobine e lamiere sfuse, per un valore di circa 40.000 euro, che verosimilmente era stato sottratto un poco alla volta, nell’arco di qualche mese.



Considerato che il deposito dell’azienda, dove era stoccato l’acciaio, non presentava alcuna effrazione, le indagini svolte dai carabinieri si sono indirizzate sul dipendente. I militari hanno scoperto che il materiale sottratto era stato inizialmente custodito in un’azienda agricola del Montello e successivamente portato presso un’azienda di Vedelago, i cui proprietari erano assolutamente ignari della provenienza furtiva.



Conclusi gli accertamenti i carabinieri hanno denunciato il 36enne alla Procura della Repubblica di Treviso. Le 15 tonnellate di acciaio sono già state restituite al legittimo proprietario.

