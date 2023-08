Rubano 10mila euro alla chiesa di San Michele Profeta di Vittorio Veneto, la rabbia: «Servivano per ristrutturare il campanile»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Rubati 10mila euro alla chiesa, la rabbia: «Erano le offerte che servivano per ristrutturare il campanile». Alcuni ladri si sono introdotti nei giorni scorsi in via della Chiesa, all'interno degli uffici della parrocchia di San Michele Profeta in località Carpesica. Lì, i malviventi hanno rubato oltre 10mila euro ricavate da offerte destinate alla sistemazione del campanile. Per dare un volto ai ladri, sono in corso le indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto. Secondo i primi accertamenti, i ladri avrebbero agito senza forzare serrature o infissi. Intanto si fanno avanti il rammarico e la rabbia dei fedeli.