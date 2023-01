Ruba una bicicletta con navigatore satellitare, un pc e un cellulare dal garage di una casa di Montebelluna. Fermato un 31enne

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Ruba nel garage di una casa di Montebelluna, individuato il ladro: è un 31enne. All'alba di ieri, 17 gennaio, intorno alle 4, un 36enne che doveva recarsi al lavoro aveva avvisato i Carabinieri dell'effrazione e danneggiamento del basculante del proprio garage da cui erano stati rubati una mountain bike con navigatore satellitare e una borsa con un pc portatile ed un telefono cellulare. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate vicino alla casa, i Carabinieri sono riusciti ad identificare un 31enne nordafricano già con precedenti legati al furto e quindi conosciuto dalle forze dell'ordine. I militari si sono quindi messi subito sulle tracce dell'uomo di cui conoscevano le abitudini e le frequentazioni e lo hanno trovato davanti al cortile dell'abitazione di una conoscente di Montebelluna. E lì, i Carabinieri hanno notato proprio la bicicletta rubata. Nella casa della conoscente dove il 31enne si stava recando, i militari dell’Arma hanno rintracciato anche la donna che vi dimorava, una 21enne originaria del bellunese, recuperavano anche il resto della refurtiva e raccoglievano ulteriori riscontri sulla scorribanda notturna.

Ritrovata la refurtiva

L'intera refurtiva, del valore complessivo di circa 5mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la posizione della coppia, deferita in stato di libertà, è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, con la provvisoria contestazione, per l’uomo, di furto in abitazione, e, per la giovane indagata, del reato di ricettazione. Un mix tra l'intuito di due carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna e la tempestiva collaborazione con la vittima del furto hanno quindi portato all'indentificazione del ladro in poche ore.