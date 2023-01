Ventisettenne alterato ruba in canonica, sorpreso dai carabinieri, minaccia il parroco

VICENZA - I carabinieri della Sezione Radiomobile di Vicenza hanno arrestato in flagrante oggi, 16 gennaio 2023, B.G. un ragazzo di 27 anni senza fissa dimora e con precedenti, in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il giovane, alle 12.30 circa, a Vicenza, in via Medici 91, era entrato nella canonica della chiesa del “Cuore Immacolato di Maria” malgrado l'opposizione del parroco. Il 27enne, colto dai militari operanti all’interno dei locali, all’invito a seguirli all’esterno, ha minacciato il parroco e, al fine di sottrarsi al controllo, tentava di dileguarsi spingendo la vittima ed uno dei carabinieri, cercando di scappare. Ma i militari lo hanno raggiunto, immobilizzato e ammanettato. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza. L'arresto è stato poi convalidato ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.