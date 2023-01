Ruba la macchina e tentata di investire la proprietaria che cercava di bloccarlo: arrestato

ASIAGO - I Carabinieri di Canove, allertati della Centrale Operativa di Thiene, hanno arrestato un 57enne per un furto di una Fiat Sedici avvenuto in Asiago. L'uomo, un 57enne pugliese domiciliato ad Asiago, è stato fermato a bordo dell'auto rubata a Roana, in località Tresche Conche, Asiago: alla vista dei Carabinieri, il 57enne ha abbandonato il veicolo tentando la fuga a piedi.

L'antefatto

Nel pomeriggio del 16 gennaio, i Carabinieri di Canove avevano ricevuto la segnalazione al 112 da parte di una donna del furto della propria autovettura avvenuto poco prima ad Asiago: la donna nel tentativo di bloccare il veicolo in fuga aveva anche rischiato di farsi travolgere. I militari hanno subito predisposto un posto di controllo nei pressi di Tresche Conche. Poco dopo è stata individuata la Fiat Sedici rubata sopraggiungere a forte velocità: il conducente del veicolo, alla vista della pattuglia, effettuava una repentina svolta per sottrarsi al controllo imboccando una via laterale secondaria. Prontamente i militari si mettevano all’inseguimento del veicolo. A quel punto il conducente, vedendosi braccato, ha fermato di colpo la sua corsa per tentare la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dai militari. Il G.I.P., dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la liberazione dell’arrestato e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.