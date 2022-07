QUINTO - Furto al distributore del carburante Vega in via Marconi. Ancora ignoti gli autori del fatto che durante la notte del 6 luglio, hanno rotto il vetro della porta d'ingresso e hanno asportato la cassaforte del distributore che conteneva 2mila euro in contanti (il corrispondente dell'incasso della giornata). Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Zero Branco.