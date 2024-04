Bombardamento su Treviso, la cerimonia con il sorvolo delle Frecce Tricolori. Il tenente colonnello Salvatore: «È una grande emozione e responsabilità»

di Lucia Russo

TREVISO - Tutto pronto a Treviso per ricordare oggi, 7 aprile 2024, gli 80 anni dal bombardamento che nel 1944 ha coinvolto la città provocando 1600 morti. Alla solenne cerimonia quest'anno prenderanno parte con un sorvolo su piazza dei Signori, sono anche le Frecce Tricolori che nei giorni scorsi si sono allenate sopra la base militare di Istrana in occasione del "pensionamento" del velivolo Amx dopo 35 anni di servizio. In quell'occasione abbiamo incontrato il tenente colonnello Massimiliano Salvatore che ha spiegato: «Il comandante di Stato Maggiore ha accolto la richiesta del Comune di Treviso di onorare questa ricorrenza e noi siamo ben contenti di farlo con il nostro tricolore - ha sottolineato -, è una grande emozione e una grande responsabilità portare il tricolore in giro per il Mondo».