Morta Francesca Susanna, architetto della Provincia di Treviso

TREVISO - Francesca voleva vedere il mare, ridere con le amiche, passeggiare con il marito in centro, vivere la vita che amava. E l'ha fatto fino all'ultimo. Con forza e con fermezza. Sapeva che si trattava di un conto alla rovescia. Ma non ne parlava, cercava di dare coraggio a Jego, al figlio Carlo e a quella rete saldissima di amici che l'ha sostenuta nella malattia. Due anni e 4 mesi. E la mattina di Pasqua, alle 6, ha chiuso gli occhi per sempre. A casa, vicina ai suoi affetti. Come avrebbe desiderato.. La Provincia di Treviso ha perso un valido architetto, l'attuale responsabile dell'Ufficio Beni culturali. La città ha perso il sorriso e la passione di. «Abbiamo vissuto 43 anni insieme, ci siamo laureati insieme. Sapevamo che mancava poco, speravamo in un altro mese -dice il marito-. Voleva vedere i sassi di Matera, stavamo organizzando il viaggio. Purtroppo non è stato possibile».