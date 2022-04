TREVISO - Oltre ogni previsione. Che il bilancio consuntivo 2021 di Fondazione Cassamarca fosse positivo per svariati milioni di euro, si ipotizzava da 7 a 10 solo la settimana scorsa, si sapeva. Ma ieri il dato esatto, arrivato dopo gli ultimi calcoli fatti dagli uffici, ha stupito tutti: 14,3 milioni di euro di attivo. Dato positivo che ha vari riverberi: il patrimonio della Fondazione aumenta di ulteriori 10 milioni arrivando a circa 230 totali, mentre il fondo per le erogazioni ora può contare su 9 milioni. Un risultato che segna la fine della lunga traversata nel deserto durata ben otto anni. Era il 2014 quando i conti di Ca' Spineda hanno cominciato ad incrinarsi entrando in territorio negativo. Dopo i fasti dei primi anni Duemila, con l'inaugurazione dell'Università e il varo della cittadella delle Istituzioni all'Appiani, è arrivato il crollo provocato da una combinazione letale di eventi: la crisi immobiliare unita a quella degli istituti di credito che da un lato ha reso insostenibili i costi per gli investimenti immobiliari e dall'altro quasi azzerato i dividendi Unicredit, principale fonte di sostentamento per Fondazione. Da lì è iniziata una corsa verso il baratro culminata, nel 2018, nel maxi disavanzo da 77 milioni di euro che fece temere il peggio.

RISALITA

Luigi Garofalo, ieri, ha portato il bilancio 2021 all'attenzione del consiglio d'amministrazione e d'Indirizzo di Ca' Spineda. Nemmeno da sottolineare che numeri tanto positivi sono stati subito premiati con un voto all'unanimità. E con questo risultato in mano, Garofalo ha ricordato proprio l'incubo dei 77 milioni di rosso, bilancio lasciato in eredità dalla gestione di Dino De Poli e diventato drammatica base di partenza per la risalita. E non solo. Oltre al maxi buco, dovuto essenzialmente alla simultanea svalutazione di tutto il patrimonio immobiliare, il presidente si è trovato di fronte un altro problema non indifferente: i quasi 200 milioni di euro di indebitamento bancario, sempre con Unicredit. Denaro utilizzato per realizzare la Cittadella delle istituzioni e da restituire. «Il risultato di bilancio - sottolinea da Ca' Spineda - assolve pienamente alle previsioni contenute nel documento programmatico triennale di risanamento presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2019».

LA STRATEGIA

La risalita di Fondazione è legata, essenzialmente, a una politica di austerity inaugurata da Garofalo fin dal primo giorno del suo ingresso a Ca' Spineda. «Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'importante azione di spending review messa in atto dalla nuova governance, che si è concretizzata con la restituzione alla città di Treviso del Teatro Comunale, con la revisione delle convenzioni con gli Atenei di Padova e di Venezia, cui la Fondazione continua a erogare, sotto forma di concessione gratuita di un compendio immobiliare importante, più di un milione e mezzo all'anno», si legge nella nota ufficiale. La razionalizzazione delle spese è andata di pari passo con la scelta di investire quello che si poteva nella cultura. Da qui è partito il rilancio di Ca' Zenobio, la splendida villa di Santa Bona in cui sono state ricavate camere per turisti, un ristorante, spazi espositivi per mostre d'arte e un museo dedicato allo sport trevigiano. E ancora l'apertura della libreria e del ristorante, con vineria collegata, a Casa dei Carraresi e la scelta di realizzare un'altra libreria dedicata ai fumetti nel palazzo ex Ance. E infine: la gestione diretta di palazzo Bortolan, gioiello di piazza dell'Università, diventato B&B di lusso con camere ristrutturate e sempre piene.

IL COLPO DI RENI

Fondamentale per arrivare a questi 14,3 milioni di attivo è stata poi la sottoscrizione dell'accordo con Unicredit, che ha assicurato l'azzeramento del debito da 200 milioni di euro. «Questa spending review - sottolinea Garofalo - è stata attuata salvaguardando tutti i posti di lavoro. Per me è la soddisfazione più grande. Nei prossimi mesi lavoreremo per trasformare una parte importante del nostro patrimonio immobiliare in denaro da investire in titoli che ci possano garantire delle rendite costanti. E continueremo a sostenere nel mondo della cultura».