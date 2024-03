COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO) - Un ulteriore passo avanti verso la costituzione della "Federazione dei Ladins de Souramont". Sabato il Consiglio comunale di Colle Santa Lucia all'unanimità ha deliberato a favore verso l'atto d'indirizzo nel sostenere le unioni ladine nella loro scelta fatta in passato, ovvero di uscire dalla "Federazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici della Regione Veneto", maturata già nel dicembre del 2022, per costituire invece il nuovo organismo, che vedrà unite "l'Union de i Ladis de Anpezo, l'Union dei Ladign da Col e l'Union dei Ladins da Fodom".

Quali sono le tappe

Mentre anche l'Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo già in precedenza si era espressa a favore di tale nuovo organismo, ora è atteso il parere di quello di Livinallongo del Col di Lana, che se si esprimerà anch'esso a favore, porteranno le tre unioni delle rispettive località bellunesi, a inoltrare una richiesta formale alla Regione del Veneto. «Attraverso la delibera di sabato - afferma il presidente dell'Union dei Ladign da Col nonché vicesindaco di Colle Santa Lucia Carlo Agostini - si rafforza anche politicamente il nostro progetto, danno un atto di indirizzo nel sostenere le tre Unioni Ladine, dimostrando quindi che tutto ciò non è fine a se stesso, ma se tutto procederà per il verso giusto, speriamo già in primavera di inoltrare richiesta formale alla Regione per il riconoscimento della nuova federazione, con quello che ne consegue riguardo anche la specificità». E spiega: «Per riuscire a costituirla formalmente sarà necessaria una modifica alla legge regionale 30 del 25.10.2021 che interessa le minoranze, e quindi anche la parte politica della Regione Veneto dovrà fare la sua parte, e quindi speriamo che a Venezia possano vagliare il tutto entro l'estate, ed entro l'autunno si possa arrivare alla modifica della legge. Quest'ultima scadenza sarebbe particolarmente importante anche per l'accesso ai contributi la cui scadenza solitamente è fissata per il 15 dicembre e quindi entro tale data dovrebbe poter essere riconosciuta ufficialmente la nuova Federazione». L'atto di indirizzo dei Comuni in questione, in relazione all'obiettivo di preservare la propria identità storica, culturale e linguistica ladino-tirolese, era stato già deliberato nel febbraio 2016 in occasione dalla seduta congiunta dei Consigli Comunali. «Quella di sabato scorso nel nostro consiglio comunale - prosegue Agostini - è stata una delibera votata all'unanimità e quindi motivo di coesione, ed è il naturale proseguimento del percorso che ha contraddistinto tali comunità in questi anni ed è anche nel mandato della nostra amministrazione il rafforzamento della coesione tra questi tre gruppi di ladini storici. Gli input d'altro canto sono sempre gli stessi in quanto c'è continuità».

Le adesioni

Si va verso la condivisione, e la relativa approvazione da parte dei Comuni interessati, della volontà delle tre Unioni Ladine di Anpezo, Col e Fodom, emersa nelle sedute della Consulta Ladina, di federarsi in una autonoma "Federazione dei Ladins de Souramont", ribadendo quindi l'appartenenza delle tre comunità ladine alla Ladinia "brissino-tirolese", ovvero ai territori dei Comuni facenti parte della Lia di Comuns Ladins e culturalmente riuniti nella Union Generala di Ladins dla Dolomites. Colle Santa Lucia quindi, se anche Livinallongo sarà concorde, trasmetterà, in accordo con le tre Unioni Ladine, il presente provvedimento alla Regione Veneto, impegnandosi a tenere in considerazione i concetti e i valori sopra elencati in tutte le azioni, decisioni e/o disposizioni, anche future, riconducibili all'ambito della tutela, valorizzazione e promozione della lingua, storia, cultura e identità ladina dei Comuni di Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana.