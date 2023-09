CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Domani al Playa Beach Club, al posto di Niki Savage, ci sarà Protection4Kids, la Ong contro la violenza di genere. La festa studentesca cambia l’ospite d’onore dopo le proteste e le mobilitazioni dei genitori degli studenti che avevano determinato l’annullamento del concerto del rapper. Nelle ultime settimane è stata organizzata la festa per l’inizio del nuovo anno accademico a Castelfranco, ma, una volta trapelato il nome del cantante che si sarebbe esibito al Playa Beach Club, sono esplosi i dissensi e le reazioni avverse. Niki Savage, infatti, è un rapper milanese autore di diversi testi di tendenza sessista, misogina e maschilista. Al suo posto subentrerà Protection4Kids, una fondazione che opera a livello nazionale e internazionale per assistere i minori vittime di violazioni di diritti umani e che si occupa anche di violenza di genere e di reati transnazionali.

Canzoni con testi violenti e sessisti: la festa studentesca in Playa a Castelfranco scatena le polemiche



PROTAGONISTA

«Il team di Protection4Kids ha seguito con particolare interesse la vicenda, sostenendo l’impegno dimostrato dai genitori e dall’amministrazione comunale – dichiara Annachiara Sarto, direttrice della Ong che ha sede a Castelfranco – I testi del rapper sono orribili e inaccettabili, così come lo è il numero delle donne vittime di violenza di genere ogni anno in Italia. Gli episodi di cronaca e i dati sottolineano come le donne siano colpevolizzate anche quando sono vittime di reati gravi. Viviamo in un mondo in cui troppo spesso sembra normale utilizzare un linguaggio misogino che oggettivizza il corpo femminile e spettacolarizza tragici episodi di violenza sessuale». Perciò, a seguito della decisione presa dal Playa Beach Club, rappresentato da Christian Simioni e da tutto il suo staff, domani sera a partire dalle 21.30 al posto del rapper ci sarà Protection4Kids che presenterà la sua campagna di sensibilizzazione “Io per Lei” contro la violenza di genere.



LE REAZIONI

Un plauso a questo evento arriva dal primo Cittadino Stefano Marcon: «Castelfranco Veneto ha nel proprio dna valori positivi, lo si evince ancora una volta: le sinergie pagano, le criticità possono trasformarsi in opportunità. Ringrazio Annachiara Sarto e Christian Simeoni del Playa Loca che in occasione della festa studentesca di domani promuoveranno un momento di approfondimento rispetto al tema delle donne, in misura diametralmente opposta rispetto a quello che si era inizialmente organizzato. Sono orgoglioso dei grandi giovani che ci sono all’interno della nostra comunità». E anche il consigliere Guido Rizzo di Fratelli d’Italia commenta il cambio di rotta: «Complimenti a Protection4Kids e a Playa Beach Club per questa idea e questa collaborazione. È l’esempio di come un evento di divertimento per i nostri ragazzi e ragazze possa diventare un’occasione anche di sensibilizzazione contro la violenza di genere e a favore di un’educazione consapevole».