CASIER - E' stato un 2021 da record per Fantic Motor, con ricavi più che raddoppiati rispetto ai livelli pre-pandemia. L'azienda di Dosson, produttrice di motocicli - tra cui il celebre Caballero - e di bici e altri veicoli elettrici, non solo archivia il settimo anno in crescita, ma conosce un'ulteriore accelerazione grazie alla recente acquisizione di Motori Minarelli.



IL LEGAME

Proprio questa aggregazione consentirà di chiudere l'esercizio 2021 con un fatturato netto consolidato del gruppo previsto a 156 milioni di euro e un Ebitda (ovvero l'utile al lordo di imposte, interessi, ammortamenti e altre voci) intorno ai 18,3 milioni. La sola Fantic Motor spa segna un boom del suo giro d'affari del 95% rispetto al 2020 (quando i ricavi netti ammontavano a 47,7 milioni) e ancora più del 130% rispetto al 2019 (40,2 milioni). Numeri che non possono non rendere soddisfatto l'amministratore delegato Mariano Roman: «Fantic sta crescendo in maniera esponenziale, sia a livello di offerta prodotti moto, e-bikes e soluzioni per la mobilità sostenibile, sia in termini di fatturato in tutti i settori - commenta il manager -. Nel 2021 l'acquisizione di Motori Minarelli è stata una scelta vincente nello scenario nazionale ed internazionale ed ha ulteriormente contribuito a far acquisire valore e quote di mercato al nostro gruppo. Nel 2021 abbiamo registrato ancora una volta una crescita record del fatturato. Un risultato che ha superato abbondantemente le migliori aspettative, evidenziando e premiando, la vivacità di Fantic e la sua capacità di innovare».



L'EXPORT

A fare da traino, oltre al mercato nazionale sempre in forte aumento, anche lo sviluppo delle vendite internazionali, sostenute per le moto dalla Germania (più 70% rispetto all'esercizio precedente) e dalla Svizzera (più 113%), mentre per le e-bike brillano la Spagna (triplicate) e Stati Uniti (più 645%). Risultati, spiega l'azienda, conseguiti anche grazie al potenziamento della rete vendita, oggi presente in più di 50 paesi per un totale di oltre mille rivenditori nel mondo e circa trenta importatori. L'industria trevigiana prosegue poi negli investimenti nel Motosport, premiati fin da subito con grandi successi. Tra questi solo nella scorsa stagione il titolo di Campione del Mondo 2021 MX Junior 125, le vittorie nel Campionato Europeo EMX 250 e 2T, oltre agli Internazionali d'Italia di Motocross Classe 125 e MX2. Nell'Enduro, oltre alla piazza d'onore nel Mondiale E1, è arrivata la vittoria nel Mondiale 125 Youth e molti titoli nazionali. Il 2022 si è aperto con il debutto assoluto alla Dakar, mentre nei prossimi mesi Fantic ha in programma la presentazione di nuovi modelli nelle diverse categorie produttive.