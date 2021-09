La Fantic Motor potenzia il settore delle bici elettriche: nuovo sabilimento a Santa Maria di Sala

SANTA MARIA DI SALA - Mentre la e-bike domina la scena nel mercato delle biciclette e conquista anche gli sportivi, che hanno sdoganato l'ultraleggera candidandola da protagonista nel mondo del trekking, in Veneto c'è chi ha colto la nuova tendenza ed e già pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista. A scommettere su questo settore, in crescita esponenziale da due anni, è anche Fantic Motor che alla produzione di biciclette elettriche ha dedicato la nuova sede di Santa Maria di Sala. Ieri mattina, con il taglio del nastro sono state aperte le porte del nuovo quartier generale, che è stato completato nei primi mesi del 2021 e si aggiunge ai due stabilimenti veneti, nel comune del Veneziano e a Quinto di Treviso, e all'ultimo acquisito, quello della Motori Minarelli del bolognese.

Ma la nuova sede è hi-tech così come lo è la produzione alla quale è stato interamente destinato. Nei quattromila metri quadrati (3.400 destinati alla produzione e 600 quadri per le attività direzionali), sotto un tetto rivestito dai pannelli di un impianto fotovoltaico, le moderne tecnologie del nuovo stabilimento promettono all'azienda di triplicare il fatturato in un solo anno e di quadruplicare, in un biennio, il numero di ebike attualmente prodotte.

Un nuovo traguardo per la storica casa produttrice di moto, che sette anni fa è stata acquisita e rilanciata dalla rete di imprenditori VeNetWork, la società per azioni che opera come acceleratore di opportunità produttive e che unisce 57 imprenditori veneti e 220 aziende con 3 miliardi di fatturato. Il presidente di Fantic Motor Tiziano Busin e l'amministratore delegato Mariano Roman, che hanno tagliato il nastro insieme al presidente della Regione Luca Zaia, hanno descritto gli ultimi anni e il nuovo traguardo, definendolo «un nuovo passo di un percorso di crescita entusiasmante».

Lo scorso anno a dicembre, in piena pandemia, l'azienda veneta ha infatti acquisito, rilevandola da Yamaha Motor Europe, la Motori Minarelli di Calderara di Reno. E per il 2021, con l'apertura della nuova sede che porta a 50 mila biciclette l'anno la capacità produttiva di Fantic Motor, l'azienda fissa l'obiettivo dei 150 milioni di euro di fatturato. «Tutti i prodotti Fantic, moto ed e-bike, sono 100% made in Italy nelle sue sedi con componenti all'avanguardia», ha detto il governatore Zaia annunciando la nuova apertura. «Con più 50 anni di esperienza - ha aggiunto -, Fantic disegna, progetta ed assembla tutti i suoi prodotti in casa, a Padova e a Treviso».

Ha poi ricordato, anche sui social, che nella nuova sede si producono ogni giorno circa 100-120 bici, con una previsione di 200 pezzi per il 2022 e di 400 per il 2023. «Fantic Motor è un'impresa da prendere a modello per la ripartenza dell'economia italiana» ha ribadito, durante la cerimonia, Alberto Baban presidente di VeNetWork. «Si tratta di un brand prestigioso del Made in Italy che ha lo sguardo rivolto al futuro, ai nuovi mercati e alla sostenibilità ambientale».

I dati del fatturato confermano quella che per VeNetWork è stata una scommessa vincente: è passato dagli 800 mila euro registrati nel 2014 ai 47 milioni del 2020, cifra che secondo le previsioni dell'azienda è destinata triplicare al termine del 2021, raggiungendo i 150 milioni. E ora il percorso continua con nuovi investimenti sulla mobilità green e sulla sostenibilità, dal Caballero elettrico alle e-bike ai monopattini, con un piano di sviluppo che prevede entro il 2024 oltre 300 milioni di fatturato.

«La mobilità è uno dei settori strategici in cui VeNetWork opera per far crescere le eccellenze industriali del Triveneto ha aggiunto il direttore generale di VeNetWork Gianni Nardelotto . Fantic Motor rappresenta una storia di successo e il raggiungimento di questo importante traguardo, oggi, è per noi una conferma e uno stimolo a continuare ad investire in progetti imprenditoriali legati alla mobilità del futuro».



