Fantic Motor acquisisce il 100% di Motori Minarelli dalla Yamaha

TREVISO - Fantic Motor e Yamaha Motor Europe annunciano il closing dell'accordo relativo alla decisione di rafforzare la loro partnership strategica, basata sull'acquisizione da parte di Fantic Motor, azienda di Dosson di Casier, del 100% delle azioni di Motori Minarelli.

Dalla data dell'annuncio della decisione, si sono concluse positivamente sia la consultazione del Comitato Aziendale Europeo di Yamaha Motor Europe, sia l'informazione del Comitato Aziendale Locale di Motori Minarelli. In questa fase, il dialogo è stato portato avanti con spirito positivo da tutte le parti coinvolte, consapevoli delle opportunità create da questa partnership per il futuro delle attività di Motori Minarelli e del Made in Italy.

L'operazione avrà l'effetto di rafforzare la sinergia già esistente tra Yamaha Motor Europe e Fantic Motor per portare la collaborazione tra le due aziende ad un livello superiore nel settore motociclistico e della mobilità elettrica. «Il rafforzamento della partnership con Yamaha Motor Europe e l'acquisizione di Motori Minarelli rappresentano per Fantic Motor un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader tecnologico nella produzione di moto, e-bike e prodotti per la mobilità elettrica in Italia - ha dichiarato Mariano Roman, CEO di Fantic Motor - Lavoreremo insieme per aumentare ulteriormente il know how di Motori Minarelli sui motori termici, sull'e-powertrain ampliare la gamma prodotti per poter offrire ai clienti di Motori Minarellipropulsori competitivi e tecnologicamente all'avanguardia, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali».

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA