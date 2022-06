In bici fino a 8.848 metri in 24 ore per beneficenza: il tentativo di “Everesting”

REVINE LAGO - Ben 8.848 metri da percorrere tra salita e discesa in 24 ore, il tutto in bicicletta andando su è giù per il tragitto che dalla località di Sottocroda di Revine Lago porta in quota. È questa la nuova sfida del coneglianese Daniele Modolo, laureato sia in Scienze dell’alimentazione che in Psicologia dello sport (tanto da occuparsi della preparazione fisica e mentale di atleti di alto livello) e da molti anni appassionato di attività endurance come i trail a piedi e le ultacycling. L’obiettivo per i prossimi 11 e 12 luglio è quello di effettuare un tentativo a scopo benefico di “Everesting”, ovvero raggiungere un totale altimetrico di 8.848 metri (misura dell’Everest da cui prende il nome l’evento già da tempo in voga a livello internazionale), sommando tra loro una serie di ascese percorse sulla stessa salita. Quindi su e giù da un sentiero o una strada, senza soluzione di continuità, sino al raggiungimento dell’obiettivo finale. Per ottenere questo brevetto internazionale non c’è un limite di tempo, ma l’importante è che deve essere conseguito senza interruzioni di sorta.

APPROFONDIMENTI IL GESTO Mauro campione di fair play: vede l'avversario cadere e perde la... NORDEST Thoeni scala lo Stelvio in e-bike con Moser e poi sciabola la...

«Nel mio caso dovrò salire per un totale di 11 volte, presumibilmente in circa 24 ore. Per farlo dovrò pedalerò giorno e notte – racconta Modolo - L'idea di partenza nasce dal voler mettermi alla prova percorrendo per 24 ore continuate una salita nel territorio di Revine che solitamente uso come allenamento. Si tratta, infatti, di un percorso ben conosciuto da tutti quei biker e podisti che normalmente usano questa strada forestale per portarsi in quota facendo un po' di dislivello. Solo in seguito ho scoperto che 11 salite corrispondevano circa all'altezza del Monte Everest. Così ho deciso di tentare questa sfida, un format pensato dagli americani ma che è stato subito condiviso anche da noi Italiani».

Il luogo di partenza sarà quindi a Revine Lago, località Sottocroda, all'inizio della strada che sale in quota. Lì si trova la sede degli Alpini dove saranno allestiti la partenza ed il ristoro, nonché il luogo di ritrovo per tutti coloro che vorranno aderire e percorrere con Modolo o in solitaria, sia a piedi che in bici, la salita/discesa (9 + 9 km totali). «Per il pubblico non c'è alcuna indicazione sul numero di volte di turnazioni da compiere in salita – sottolinea Modolo - Si può anche percorrere il tragitto solo in parte, oltre che scendere anche da "Pian de le Femene”. A differenza mia, per tutti gli altri non è una competizione ed è un evento aperto a tutti». Per l’occasione verranno anche messe a disposizione alcune bici elettriche per coloro che volessero divertirsi percorrendo la salita, ma che non hanno l'allenamento necessario.

L'inizio ufficiale del tentativo di Everesting sarà alle ore 10.00 di sabato 11 giugno e terminerà dopo 24 ore (quindi domenica mattina alle 10.00). Per chi volesse percorrere la salita in compagnia di Modolo ci saranno invece tre partenze "di gruppo": alle 10.00, alle 16.00 ed alle 21.00 (per provare anche l'esperienza di pedalare nel bosco immersi nel buio), ovviamente con l'ausilio di luci anteriori e posteriori. Inoltre, visto il fine benefico dell'evento, non è prevista alcuna quota d'iscrizione, ma solo un'offerta libera che sarà totalmente devoluta alla Pro Loco di Revine per le attività giovanili. L'offerta darà poi diritto ad un gadget personalizzato con il logo dell'evento, ma anche ad un'estrazione finale con 10 regali davvero di gran valore.