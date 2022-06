Thoeni scala lo Stelvio in e-bike con Moser e poi sciabola la bottiglia con uno sci: gran festa a Trafoi

TRAFOI (Bolzano) - Settant'anni entrambi e una carriera sportiva che li ha visti protagonisti di vittorie a livello mondiale: Gustav Thöni, leggenda dello sci, e Francesco Moser, indimenticabile campione di ciclismo. Il 2 giugno scorso la partenza dal Bella Vista di Trafoi e la salita lungo gli spettacolari 48 tornanti del Passo dello Stelvio in e-bike. “Questo traguardo lo facciamo assieme!” ha detto Moser appoggiando una mano sulla spalla di Thöni a pochi metri dell’arrivo, nel segno dello sport e dell’amicizia; e quando si accorge di non aver fatto lo scambio di borraccia come Coppi e Bartali, Thöni replica con ironia “Non importa, oggi si fanno gli scambi di batteria!”.

Poi la sciabolata dell'extra brut "Moser rosè 2017".