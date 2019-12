Espulsi e rimpatriati due stranieri "specializzati" in furti in case e negozi

TREVISO - Espulsi e accompagnati alla frontiera un albanese di 38 anni e un moldavo di 35 anni, entrambi reclusi nel carcere di Santa Bona, dove stavano scontando le condanne per i reati di furto aggravato e ricettazione. In particolare, l'albanese aveva commesso una serie di furti presso esercizi commerciali della marca trevigiana, soprattutto presso tabaccherie e supermercati. Il cittadino moldavo, invece, era specializzato in furti nelle pertinenze di abitazioni, che avevano ad oggetto bici di ingente valore (in un’occasione le bici sottratte avevano un valore di circa 6.000 euro), in Veneto ed Emilia Romagna.

