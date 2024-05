Fedez a sorpresa in Veneto, il menù con i piatti della tradizione all'antica osteria Guarnier: «All'inizio era un po' sulle sue, poi...»

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - «Fedez? Era molto affamato quando è venuto da noi, ha mangiato i piatti tipici del territorio». A parlare è Matteo Guarnier, titolare dell'omonima antica osteria a Nogarè. Lui è uno dei pochi, pochissimi, ad essere riuscito a strappare un selfie a Federico Lucia durante il suo giro sulle Colline Unesco e nel trevigiano. E non solo. Guarnier ha anche servito il rapper milanese nel suo locale. Il menù? «Bocconcini di vitello ai funghi porcini e spezzatino di sorana in umido con cortorni di stagione», spiega.

L'incontro con Fedez nell'osteria

Un giro fugace nella Marca, la tappa alla Locanda Sandi di Valdobbiadene per il pranzo e poi, forse, un languorino che si è fatto sentire intorno alle 15.30 e che portato Fedez a decidere di fermarsi "per una merenda" all'antica osteria Guarnier. «Quando l'ho visto arrivare è stato un momento bellissimo - ammette ancora emozionato il titolare -. Negli anni, nel mio locale sono passati molti vip: Donatella Rettore, i Pooh, Emis Killa, Nesli, Ornella Vanoni. Ma un "boss" di questo calibro non ce lo aspettavamo proprio. Siamo stati subito pronti a servirlo dandogli il massimo del comfort e lasciandogli tutta la sua privacy».

I selfie con il rapper

Fedez si è fermato nel locale storico di Nogarè per un'oretta e ha "banchettato" con i suoi amici, tra cui anche il suo coach trevigiano Alberto Ferrarini, l'esperto in numerologia antica che sta portando avanti un percorso con il rapper. «All'inizio mi sembrava occupato e quindi anche un po' sulle sue - spiega Matteo Guarnier -, poi ha fatto anche qualche selfie con alcuni clienti che lo aspettava all'esterno dell'osteria. É sempre pieno di impegni».

Subito dopo che il cantante si è allontanato dal suo locale, Guarnier ha condiviso sui social il selfie che li ritrae insieme. Uno scatto che ha suscitato la curiosità dei fan che si sono subito dati da fare per cercare di capire dove fosse il rapper per incontrarlo e, magari, fare anche loro una foto con lui.