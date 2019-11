Vigile, penna nera e ciclista se ne è andato Elvinio Breda

di Tina Ruggeri

TREVISO Domenica sera è morto nella sua casa di Fiera a Treviso, Elvinio Breda, 85 anni. Con lui le figlie Francesca e Laura, la moglie Franca Favero e la nipote Veronica. Nato a Falzè di Piave, Elvinio nel 1963 era stato assunto come vigile urbano a Treviso. Per oltre 40 anni aveva lavorato nel Comando del capoluogo. Sempre in sella alla motocicletta, era uno degli agenti più conosciuti e rispettati. Era stato una penna nera e, come ultimo desiderio, ha voluto il cappello da alpino sulla bara. Elvinio aveva un'altra...