«Electrolux, la produzione riprenderà il 15 aprile: scelta imprudente»

SUSEGANA (TREVISO) - Le Rappresentanze sindacali interne dello stabilimento Electrolux Italia di Susegana hanno riferito di aver appreso che la produzione riprenderà il prossimo 15 aprile, ma soltanto da comunicazioni dell'azienda fatte veicolare attraverso i social network. «Ufficialmente - proseguono le Rsu in una nota - nulla è stato detto al sindacato in relazione ai comunicati circolanti sulle diverse piattaforme e rimaniamo in attesa di eventuale ufficialità. E' evidente - proseguono - l'imprudenza di tale fretta», data anche la mancanza di un decreto del governo in questo senso.

