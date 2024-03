Controlli a San Liberale e in via Terraglio, la polizia locale di Treviso nei quartieri con il cane Luke: trovato dell'hashish

TREVISO - Maxi controlli in via Terraglio e a San Liberale, al fianco della polizia locale anche il cane antidroga Luke. La Polizia Locale di Treviso ha portato a termine, nei scorsi giorni, una serie di servizi mirati al controllo delle zone segnalate per episodi legati allo spaccio, in particolare in via Terraglio e nel quartiere di San liberale. Le persone controllate sono circa quaranta. «L’operazione “Quartieri Sicuri” sta dando risultati sia in termini di prevenzione e sicurezza percepita che di repressione delle attività illecite - spiega il sindaco Mario Conte - Noi ci siamo e continueremo ad esserci e in questo senso ringrazio anche i cittadini che, con le loro segnalazioni, rappresentano una risorsa per l’attività del Comando».

A fianco degli agenti il cane antidroga Luke

Sono stati impegnati una quindicina di agenti del Nucleo di Pronto Intervento e di sicurezza urbana con il supporto dell’Unità cinofila con il cane antidroga Luke. All’interno di alcuni locali controllati sono stati intercettati due persone in possesso di alcune quantità di stupefacente (hashish), subito segnalati all’autorità amministrativa. «I servizi di controllo effettuati rientrano nell’operazione “Quartieri sicuri”, avviata già un anno fa - afferma il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo - Si tratta di una risposta concreta anche alle segnalazioni dei cittadini. Tale collaborazione per noi è di fondamentale importanza perché mette nelle condizioni il comando di effettuare controlli mirati in quelle aree dove si possono verificare situazioni di spaccio di stupefacenti». «In termini di sicurezza urbana - prosegue Gallo - il Comando ha già programmato un rafforzamento della presenza in piazza Borsa soprattutto negli orari di chiusura dei negozi e, a seguito di alcune segnalazioni, una presenza sistematica nella zona del sottopasso ferroviario».